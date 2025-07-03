Sevim Akbaş U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Finalde Azerbaycanlı rakibine kaybeden Akbaş, büyük bir başarı elde etti.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, ilk turda Bulgar rakibi Desislava Ivanova'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Litvanyalı Anna Tieliegina'yı 11-3 yenen milli güreşçi, yarı finalde bireysel olarak mücadele eden Rus sporcu Elena Kurova'yı 6-2 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise U23 Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Günal Hurbanova ile karşılaşan Sevim Akbaş, rakibine 9-1 kaybederek Avrupa ikinciliğini elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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