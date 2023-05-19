Sevilla ve Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları sonucunda Sevilla ve Roma finale yükseldi. Sevilla, Juventus'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale çıkarken, Roma da Bayer Leverkusen'i eleyerek finale adını yazdırdı. Final maçı 31 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bu gece oynandı. Rakiplerini eleyen Sevilla ve Roma finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Deplasmanda Juventus ile 1-1 berabere kalan Sevilla, normal süresi 1-1 biten rövanş maçını uzatmalar sonucunda 2-1 kazanarak finale çıktı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Suso ve Lamela kaydetti. Juventus'un golü ise Vlahovic'ten geldi.

Sevilla ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi Final maçı 31 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.