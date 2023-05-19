Sevilla ve Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları sonucunda Sevilla ve Roma finale yükseldi. Sevilla, Juventus'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale çıkarken, Roma da Bayer Leverkusen'i eleyerek finale adını yazdırdı. Final maçı 31 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bu gece oynandı. Rakiplerini eleyen Sevilla ve Roma finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Deplasmanda Juventus ile 1-1 berabere kalan Sevilla, normal süresi 1-1 biten rövanş maçını uzatmalar sonucunda 2-1 kazanarak finale çıktı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Suso ve Lamela kaydetti. Juventus'un golü ise Vlahovic'ten geldi.SEVILLA, 7'NCİ KEZ FİNALDEDaha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez finale yükselen Sevilla bu finallerin hepsini kazanarak kupanın sahibi olmuştu. İspanyol ekibi, 7'nci finalinde 7'nci şampiyonluğunu yaşamak için sahaya çıkacak. SEVILLA'NIN FİNALDEKİ RAKİBİ ROMAGecenin diğer maçında ise Roma, evinde 1-0 mağlup ettiği Bayer Leverkusen ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak finale yükselen taraf oldu. FİNAL MAÇI PUSKAS STADYUMU'NDA
Sevilla ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi Final maçı 31 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.