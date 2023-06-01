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Sevilla UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu

Sevilla UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu

Spor Haberleri

İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Sevilla FC Roma Spor Haberler

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