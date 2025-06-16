Sevilla, Matias Almeyda ile Anlaştı

Sevilla, Matias Almeyda ile Anlaştı
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İspanyol ekibi Sevilla, yeni teknik direktör olarak Arjantinli Matias Almeyda'nın atanığını açıkladı. Almeyda, üç yıllık sözleşme imzaladı ve futbolculuk kariyerinde Sevilla forması da giymişti.

İspanyol ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevine Matias Almeyda'nın getirildiğini duyurdu.

Sevilla'da yeni teknik direktör belli oldu. 2024-2025 sezonunu Joaquin Caparros ile tamamlayan kırmızı-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı. Sevilla'da boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli Matias Almeyda getirildi.

Almeyda, futbolu bıraktıktan hemen sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktörlük kariyerine River Plate ile başladı. 51 yaşındaki teknik adam son olarak AEK Atina takımını çalıştırdı.

3 yıllık sözleşme imzalanan Almeyda, futbolculuk kariyerinde 1996-1997 sezonunda Sevilla forması da giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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