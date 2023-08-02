Sevilay Öztürk, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.87'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu başarısıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota aldı.
İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinin finalinde Sevilay, 43.87'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.
Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları için A barajını geçerek kota aldı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor