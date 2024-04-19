Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Aday Oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olan eski kulüp yöneticisi Sevil Becan, " Fenerbahçe'nin değerleri, her zaman birlik ve beraberliği en önde tutar" dedi.

Ülker Stadı'nın 1907 Locası'nda basın toplantısı düzenleyen Sevil Becan, 3 yılda bir seçimli yüksek divan kurulunun yapıldığını hatırlattı.

Fenerbahçe'nin sürdürülebilir başarılara imza atması için kamplaşma ve karşıtlıkların bitmesi gerektiğini kaydeden Becan, " Fenerbahçe'nin beraberliğinin ve bütünlüğünün de korunması gerekiyor. Fenerbahçe'nin değerleri, her zaman birlik ve beraberliği en önde tutar. Tarihimizde iki önemli gün var. Bunlar da 3 Temmuz ve 2 Nisan. 2 Nisan çok yeni bir tarih. 3 Temmuz'da da camia bütünleşip yapılan haksızlığa direnç gösterdi ve Fenerbahçe'nin haklı olduğu ortaya çıktı. 2 Nisan'da da kongre üyelerinin hepsi Fenerbahçe'yi öncelik haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun reforma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biz, bu reformu başlatabileceğimizi düşünüyoruz. Yüksek Divan Kurulunun 5000'in üzerinde üyesi var. Kulübün üye sayısı da az değil. Yüksek divan kurulunun üye sayısı, ortalama bir kulübün divan kurulu sayısıyla eş değer. Bunun farklı bir anlayışla yürütülmesi gerekir. Daha farklı bir Yüksek Divan Kurulu yönetimine ihtiyaç var." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu ifade eden Becan, "Çoğu branşta Türkiye ve olimpiyatlar için sporcu yetiştiriyoruz. Benim dönemimde de ilk kez kürek şubesinden bir sporcuyu olimpiyatlara göndermiştik. Dünyanın en büyük kulübünü daha da prestijli yapan şey de birlik ve beraberliktir." şeklinde görüş belirtti.