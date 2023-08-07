SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Sivasspor'a Destek İçin Forma Satın Aldı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, merkezdeki oda başkanlarıyla EMS Yapı Sivasspor'un lisanslı formalarından satın alarak kulübe destek oldu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, merkezdeki oda başkanlarıyla EMS Yapı Sivasspor'un lisanslı formalarından satın alarak kulübe destek oldu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın Sivasspor'un lisanslı ürünlerinin çok az satıldığını beyan etmesi üzerine harekete geçen SESOB Başkanı Demirgil, merkezdeki oda başkanlarıyla meydanda bulunan Sivasspor mağazasını ziyaret ederek forma satın aldı.

Ahi teşkilatı olarak her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını belirten Demirgil şunları kaydetti:

"Sivasspor ilimizin markası. Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın yaptığı açıklamayı takip etmiştim. Bu açıklamada başkanımız lisansı ürünlerin çok satılmadığı, rağbet görmediğinden yakınmıştı. Bizler de hem örnek olmak hem de lisanslı ürünlerden satın alarak takımımıza destek olmak amacıyla merkezde bulunan oda başkanlarımızda Sivasspor mağazasını ziyaret ettik ve lisanslı formalardan satın aldık."