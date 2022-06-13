Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, ikinci maçını kaybetti Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 2-1 yenildi. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 2-1 yenildi. Türkiye Futbol Federasyonunun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki milli takım, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Fransa'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 2-1 mağlup oldu. İlk maçta Çekya'yı 9-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, üçüncü maçında Yunanistan'la bugün karşılaşacak. AA / Erkan Tiryaki - Spor Fransa Futbol Spor Haberler

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