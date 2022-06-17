Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci olarak tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci oldu. Normal süresi 0-0 biten maçta Fransa'ya üçerli seri penaltı atışları sonunda 2-1 yenilen milliler, gümüş madalyanın sahibi oldu. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, turnuvada gösterdiği başarılarla final maçı öncesi hem Dünya Şampiyonası'na hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmişti. Demirören Haber Ajansı / Spor İtalya Futbol Spor Haberler

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