'Sesi Görenler'in Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

İtalya'da 7-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verilen Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Türk Milli Takımı "Sesi Görenler", Pescara kentinde düzenlenecek organizasyonda A Grubu'nda; Çekya, Fransa, Yunanistan ve İtalya ile eşleşti.

2015'te Avrupa şampiyonu olan 2 kez de paralimpik oyunlarda mücadele veren Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, ilk maçını 10 Haziran'da Çekya ile yapacak. 12 Haziran'da Fransa ile karşılaşacak "Sesi Görenler", 13 Haziran'da Yunanistan, 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya'nın karşısına çıkacak.

Şampiyonada takımlar 5'erli iki grupta mücadele verecek. Grup maçlarından sonra ilk 2 sırayı alan takımlar yarı final oynamaya hak kazanacak. Şampiyon olan takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları vizesi alacak.

Organizasyonda ilk 5 sıra içerisinde yer alan takımlar ise 2023 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.