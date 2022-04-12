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Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçiminin yapıldığı bugünkü Genel Kurulu'na UEFA'yı temsilen gözlemci olarak katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçiminin yapıldığı bugünkü Genel Kurulu'na UEFA'yı temsilen gözlemci olarak katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Başkan Yardımcı, 2014 yılından beri Romanya Futbol Federasyonu Başkanlığını yürüten Razvan Burleanu'nun tek aday olarak yer aldığı ve Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da gerçekleştirilen Genel Kurul'un açılışında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Romanya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yardımcı, köklü bir geçmişe sahip olan Romanya futbolunda son dönemde yapılan yatırımların Avrupa futbolunda takdirle karşılandığını belirtti. Yardımcı, Genel Kurul'un ardından tekrar başkanlık görevine seçilen Razvan Burleanu'yu tebrik etti.

FIFA Konseyi'nin Nijeryalı üyesi Amaju Pinnick de FIFA adına gözlemci olarak toplantıda yer aldı.


- İstanbul
Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı

Demirören Haber Ajansı / Spor

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