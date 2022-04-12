Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçiminin yapıldığı bugünkü Genel Kurulu'na UEFA'yı temsilen gözlemci olarak katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Başkan Yardımcı, 2014 yılından beri Romanya Futbol Federasyonu Başkanlığını yürüten Razvan Burleanu'nun tek aday olarak yer aldığı ve Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da gerçekleştirilen Genel Kurul'un açılışında bir konuşma yaptı.

FIFA Konseyi'nin Nijeryalı üyesi Amaju Pinnick de FIFA adına gözlemci olarak toplantıda yer aldı.