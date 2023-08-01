- Servet Çetin : "Transferde geç kaldık"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Tabii ki transferde geç kaldık. Gönül isterdi ki kampın başında gelsin onları hazırlayalım. Hem mental olarak hem kondisyon olarak hem teknik taktik anlamında çok isteriz ama maalesef çok zor oluyor. Yapacak bir şey yok ama en kısa sürede kadromuza katacağız inşallah" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Servet Çetin, 2. Etap Erzurum kampının verimli geçtiğini söyleyerek, "Tam hazır mıyız? Açıkçası değiliz. Çünkü sakatlıklar oldu, geç katılan oyuncular oldu onların eksikleri var. Takıma katılmayan oyuncular var. Verimli bir kamp geçti, iyi güzel çalıştık, güzel maçlar oynadık. Keşke birkaç oyuncuyu da alsaydık kamptayken, onlarla beraber de çalışabilseydik hem teknik hem taktik anlamda daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. İnşallah en kısa zamanda katacağız aramıza. Biraz zorlanacağız ama üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

"Transfer kolay olmuyor"

Bir gazetecinin, "Giden oyuncular oldu. Bunun hakkında neler söylersiniz? şeklindeki sorusuna Çetin, "10-11 tane oyuncumuz gitti. Geçen sene çoğu şans bulan oyunculardı bunlar. Hedefimiz bunların yerlerini doldurmak, bu da kolay olmuyor. Gerçekten yönetimimiz ve başkanımız çok azimli şekilde çalışıyorlar. Gerçekten antrenmanlara konsantre olamıyoruz. Ben birkaç sefer daha söyledim bunu. Şimdi antrenman bitecek, gideceğiz yemek yiyeceğiz daha sonra yatana kadar oyuncu izleyeceğiz. Zorlu bir süreç. Çok zorlanıyoruz gerçekten. Maç haftasına girmek üzereyiz ama biz halen Samsun maçına odaklanamıyoruz. İnşallah bir an önce transferleri katabilirsek tamamen işimize odaklanacağız çok daha verimli olacağımızı düşünüyorum o zaman" yanıtını verdi.

"Maalesef çok zor oluyor"

"Transferlerin geç kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Çetin, "Tabii geç kaldı ama sadece biz değil. Diğer takımlarda da öyle sıkıntılar. Çoktan transferlerini tamamlamış takımlar da var. Gerçekten bütün transferlerini tamamlamış takımlar da var. Bizim gibi eksik oyuncuları olan, almak için çaba sarf eden takımlar da var. Biz de onlardan birisiyiz. Tabii ki geç kaldık. Gönül isterdi ki kampın başında gelsin onları hazırlayalım. Hem mental olarak hem kondisyon olarak hem teknik taktik anlamında çok isteriz ama maalesef çok zor oluyor. Yapacak bir şey yok ama en kısa sürede katacağız inşallah" cevabını verdi.

"Görüştüğümüz oyuncular var"

Yapılacak transferler ile ilgili bilgi de veren Çetin, "Görüşülen halen var ama biten bir şey yok. Netleşen bir şey yok. İstediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var tabii ki de ama işte dediğim gibi işte bu süreç kötü bir süreç. 3-5 gün uğraşıyorsun, oyuncuyu hallediyorsun. Kulübü hallediyorsun, menajeri hallediyorsun daha sonra farklı problemler çıkıyor. O yüzden şu an daha netleşen bir şey yok işin açıkçası" şeklinde konuştu.

"1-2 oyuncu gidebilir"

Mevcut kadrodan gidecek birkaç oyuncunun daha olduğunu söyleyen Çetin, "Planlamamız mevcut kadro isim olarak veremem ama bir iki oyuncu gidebilir. Onlarla alakalı görüşmeler yapılır. Ondan sonra size de açıklarım inşallah" dedi.

"Riza Durmisi'yi netleştireceğiz"

Son olarak kampa denemeye alınan defans oyuncusu Riza Durmisi ile ilgili yöneltilen soruya ise Servet Çetin, "Riza Durmisi'yi de birkaç gün içerisinde netleştireceğiz inşallah. O da biliyorsunuz antrenmansızdı. Kendisi kampa geldi ve hazır değil. Onu da değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

Samsun hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.