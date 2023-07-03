- Servet Çetin, Sivasspor'a imzayı attı

SİVAS - DG Sivasspor'da teknik direktörlüğe getirilen Servet Çetin için imza töreni düzenlendi. Çetin, "Sivas benim için çok önemli. Sivas'ı hak ettiği yere getireceğiz. Burada başarılı olmak için elimden geleni göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Sivasspor, 1 yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Servet Çetin için imza töreni düzenledi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapılan imza törenine Servet Çetin'in yanı sıra Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Bahattin Eken ve diğer yöneticiler katıldı.

İmza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Servet hocayla çok önceden tanışıyoruz. Takımımızı şu anda en iyi tanıyan teknik direktör olduğunu düşünüyoruz. Sivasspor için en iyi teknik direktörün Servet Çetin olacağına karar verdik ve böylece bu birliktelik başladı. İnşallah güzel bir sezon geçirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Sivasspor'un yeri Avrupa Kupalarına katılmaktır. Kulüp gelirlerinin azaldığı ve masrafların arttığı bir dönemdeyiz. Daha çok gençlere şans vereceğiz. Hocama da hoş geldin diyorum" diye konuştu.

"Transfer çok zor iş"

Bir gazetecinin, 'Sözleşmesi biten oyuncularla görüşecek misiniz?' sorusuna Başkan Otyakmaz, "Takımda sözleşmesi bitenlerle diyalog kuruyoruz ama anlaşabilecek miyiz, bilmiyorum. Hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Transfer de çok zor iş. Ekonomi hat safhada. Gerçekten dinamik ve cömert arkadaşlarla beraberiz. İnşallah geçen seneden kalan borçları ödeyip, takımımıza fayda sağlayacak oyuncular alacağımızı söyleyebilirim" yanıtını verdi.

"Gradel ayrılmak isterse düşünürüz"

Mecnun Otyakmaz, Gradel ile ilgili çıkan transfer haberlerine tepki göstererek, "Gradel'in maliyetinin biraz daha fazla olmasından dolayı kulüpler arayışa geçti. Bu doğru bir hareket değil. Bizim şu anda halen oyuncumuz ve sözleşmesi devam ediyor. Ama Gradel de ayrılmak isterse düşünürüz. Şu anda resmi bir teklif yok. Benden bir görüşme izini istediler ve ben de verdim. Neticesi henüz bana ulaşmadı" şeklinde konuştu.

Servet Çetin: "Sivas benim için çok önemli"

Teknik Direktör Servet Çetin ise Sivas'ın kendindeki öneminden bahsederek, "Sivas benim için çok önemli. Ben bir sene burada futbol oynadım ve 4 sene yardımcı antrenörlük yaptım. Bir sene de antrenörlük yapacağım. Kulübün dinamiklerini çok iyi biliyorum. Çalışma ortamı oldukça iyi. Doğru yönetilen bir kulüp. Burada başlamam benim için çok değerli oldu. Bir antrenörün işini kolaylaştıracak ekip var. Çalışmalara başladık. Sivas'ı hak ettiği yere getireceğiz. Benim içim Sivas çok değerli. Burada başarılı olmak için elimden geleni göstereceğim. İnşallah Sivas'ı hak ettiği yere getireceğim" dedi.

"Oyuncu bulmaya çalışıyoruz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Çetin, "Şu an çalışmalara başladık. Gelen oyuncuları değerlendiriyoruz. Kulübümüze uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları alacağız. İlk etap 13'ününe kadar Sivas'ta olacak. İlk etap bugün akşam başlıyor. Daha sonra 17'sinde Erzurum'da toplanacağız. Orada ayarlayabilirsek 4 tane hazırlık maçı da yapacağız. Başkan ve yöneticilerimizle istişare ediyoruz. Giden oyuncular içerisinde kalmasını istediklerimiz de olabilir. Şu an netleşmiş bir şey yok. Eksik bölgelerimizde doğru oyuncular bulmaya çalışıyoruz. İstişare ediyoruz ve kısa sürede belli olacak. Biz çalışacağız, tek amacımız Sivasspor'un yukarılarda ligi tamamlaması. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.

"Coşkulu bir oyun oynatacağız"

Yeni sezonda oyun planlarının nasıl olacağına dair ise genç teknik adam, "Elimizde mevcut oyuncular var ve alacaklarımızla harmanlayacağız. Tek oyun sisteminde kalmayacağız. Takımın sistemini açıklamayayım ama coşkulu bir oyun oynayacağız. Gelen oyuncuları harmanladıktan sonra sistemimiz tam anlamıyla belli olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Genç oyunculara şans vereceğim"

Takımdaki genç oyuncularla alakalı da Servet Çetin, "İnşallah hep beraber şahit oluruz. Öncelikle kulübümüzü iyi bir seviyeye getirmeliyiz. Genç oyunculara elimden geldiği kadar fırsat vereceğim. Alt yapı tesislerimiz çok iyi durumda. A takımı hak eden oyuncuları takıma alacağız. Ekibim genç ve dinamik bir ekip, 3 yardımcı antrenör, 2 atletik, 2 analiz ve 1 kaleci antrenörüm var. Hepsi dinamik ve 24 saat çalışacak ekip" diyerek sözlerini noktalandırdı.

Konuşmaların ardından Servet Çetin, kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.