- Servet Çetin : "Sabırsızlıkla Gaziantep maçını bekliyoruz"

SİVAS - Gaziantep FK müsabakasını değerlendiren EY Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Gaziantep iyi bir takım. Güzel bir maç olacak. Biz de sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahalarında Samsunspor ile oynadıkları mücadeleyle sözlerine başlayan Çetin, "Maçı sonradan tekrar izledik ve analizini yaptık. Maçı koparacak pozisyonları fazlasıyla bulmuşuz. Final paslarını çok doğru verememişiz. Onları vermiş olsaydık, maçı çok önceden koparabilirdik. Samsunspor'un da 1-2 tane pozisyonu var ama bu da gayet normal. Onlar da iyi bir takım. Golden sonra birkaç tane net pozisyonlar bulduk. Fırsatları bulduk, lige 3 puanla başlayabilirdik ama böyle şeyler olabiliyor. Bundan sonraki maçlara bakacağız" diye konuştu.

"Gayet rahattım"

İlk teknik direktörlük deneyiminde yaşadığı duyguların sorulması üzerine Servet Çetin, şunları söyledi:

"7 senedir yardımcı antrenörlük yaptığım için normalmiş gibi geldi bana. Yapım gereği çok stres yapan, heyecanlanan biri değilim. Futbolculuk zamanında da böyleydi. Gayet rahat ve hakimdim işime."

"Güzel bir maç olacak"

Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK müsabakasını da değerlendiren Çetin, "Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'ye çok pozisyon vermediler. Çok doğru durdular. İyi bir takım. Hiçbir maç kolay değil. Sahada görevini yapmaz, sorumluluk almazsanız sıkıntı yaşarsanız. Güzel bir maç olacak. Biz de sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz."