- Servet Çetin : "Her şeyi yaptık ama skoru alamadık"

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin :

"3 haftadır çok ciddi futbol oynuyoruz"

SİVAS - Hatayspor ile sahasında 0-0 berabere kalan EY Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin, maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu söyleyerek, "Yapılması gereken her şeyi yaptık, tek golümüz yoktu. Bugün gereken her şeyi yaptık ama skoru alamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'u konuk eden ve sahadan 1 puanla ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Yapılması gereken her şeyi yaptık, tek golümüz yoktu. Bugün gereken her şeyi yaptık ama skoru alamadık. Yapacak bir şey yok. Bu durumda çok bir şey söyleyemiyorum. 3 puanı ne zaman alacağız bakalım göreceğiz. 3 haftadır çok ciddi futbol oynuyoruz. Çok iyi bir yoldayız. Pozisyonlarımız da var sadece topu içeriye sokamıyoruz. İvme bir gün bize dönecek elbet. Galibiyetler alırsak çok daha iyi yerlere geliriz" dedi.

"Hazır değiller"

Bir gazetecinin "Hazır olmayan futbolcular hakkında neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna Çetin, "Rey Manaj halen hazır değil. Koita da hazır değil. Hazır bir santrafor olsa çok daha iyi olur ama bunları bahane olarak söylemiyorum. Abdulkadir Parmak sakatlığı atlattı antrenmanlara çıkıyor. Abdulkadir biraz seviye olarak diğerlerinin gerisinde. Abdulkadir'e güveniyoruz, iyi oyuncu ama hazır değil" yanıtını verdi.