- Servet Çetin : "Arda Güler Avrupa'nın en iyisi olacak"

Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin :

"Arda'nın imza törenini izlerken duygulandım"

"Arda daha iyi yerlere gelecek"

SİVAS - DG Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e imza atan genç oyuncu Arda Güler hakkında, "Arda Güler'le çok gurur duydum. Bizim gururumuz oldu. Allah yolunu bahtını açık etsin. İmza törenini bende izledim ve çok gururlandım, duygulandım. Çok başarılı olacağına da eminim" dedi.

Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Çetin, ilk olarak Sivasspor'un kendisindeki yerinin çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Ben Sivas'a ilk futbolcu olarak geldiğimde Fenerbahçe'den transfer oldum. Başka takımlardan da çok isteyenler oldu beni ama Sivas'ın yönetimin, başkanın, hocanın iletişimi benimle çok farklı oldu. Güven ve samimiyet gördüm. O yüzden geldim ve geldiğim de de çok mutlu oldum. Burada herkesle çok iyi bağlarımız oldu. Bende Sivasspor'un yeri farklı oldu. Ben burada oynarken "Fahri Hemşehrilik Berat" belgesi de verilmişti. Herkes beni Sivaslı zannediyor ama aslen Iğdırlıyım. Bende Sivas'ın yeri ayrı ve seviyorum. Gençliğim burada geçti. 6 yıldır burada görev yapıyorum. Buraya geldiğim de hiç yabancılık çekmedim, buranın halkıymış gibi yaşıyorum" dedi.

"Taraftar bir güçtür"

Taraftarın yeni sezonda tribünleri doldurması gerektiğini ifade eden Çetin, "Bu sene yeni yönetimimiz ellerinden geleni yapıyorlar, özellikle taraftara maçlara gelsin diye. Organizasyonlar olacaktır, farklı farklı düşündükleri projeler var. Tabii ki amacımız Sivasspor taraftarının stadyuma gelip takımını desteklemesi. Bu konuda yeni yönetimimiz elinden geleni yapıyor. İnşallah bu olumlu yönde yansır bize. Taraftar bir güçtür. İçeride oynadığınız maçlarda stadyumun dolu olması önemli. Bazen gerçekten taraftar maç kazandırıyor. Tribünleri biraz doldurabilirsek içeride oynayacağımız maçlarda kazanma olasılığımız daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bizim gibi takımlar için taraftar çok önemli. Ben ilk buraya geldiğimde eski stadyumda futbol oynarken stadyum tam doluydu. Gerçekten onların sayesinde çok maç kazandık. Şimdi de desteklerlerse oyuncuların performanslarının daha da yukarıya çıkacağını düşünüyorum ben" ifadelerini kullandı.

"Arda Güler'le çok gurur duydum"

Servet Çetin, Real Madrid'e imza atan genç oyuncu Arda Güler ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Arda Güler'le çok gurur duydum. Bizim gururumuz oldu. Allah yolunu bahtını açık etsin. Çok değerli bir kardeşimiz. Hem oyunculuğuyla, hem insanlığıyla, hem kişiliğiyle 17 yaşında olmasına rağmen bunları tüm dünyaya gösteriyor. İmza törenini bende izledim ve çok gururlandım, duygulandım. Çok başarılı olacağına da eminim. Avrupa'nın en iyi futbolcularından birisi olacak, bundan eminim. Aksine geç bile kalındığını da düşünüyorum Arda'nın. Yarım sezonu bence boşa gitti. Arda bizim gururumuz. Allah inşallah ayaklarını yere sağlam bastırsın. Çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Avrupa kulüpleri artık Türk oyuncuyu tercih ediyor"

Arda Güler'in gençlere örnek olacağını söyleyen Çetin, "Genç oyunculara örnek olmama ihtimali yok. Daha 17 yaşında ve dünyanın en büyük takımlarından birisine gidiyor. Yaptığın ve çalıştığın zaman olabiliyor. Gençler örnek alacaktır Arda'yı. Bizde de genç oyuncular var. İşin açıkçası Arda'nın Real Madrid'e gitmesi gençlerin hedefini de yükseltti. Eskiden daha zordu, şimdi Avrupa kulüpleri Türk oyuncuyu tercih ediyor. Şimdi Avrupa'ya gitmek daha kolay oldu Türk oyuncular için bunu herkes değerlendirmeli" şeklinde konuştu.