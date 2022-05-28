Sertaç Şanlı taburcu edildi - Haberler

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Sertaç Şanlı taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
Sertaç Şanlı taburcu edildi

Barcelona, Gran Canaria müsabakasında başına darbe alan ve geceyi hastanede geçiren milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın taburcu edildiğini açıkladı.

Barcelona, Gran Canaria müsabakasında başına darbe alan ve geceyi hastanede geçiren milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın taburcu edildiğini açıkladı.

Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya ACB Ligi çeyrek final serisinde oynadıkları Gran Canaria karşılaşmasında başına darbe almış daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geceyi hastanede geçiren Şanlı'nın hastaneden taburcu edildiği ifade edildi.

Barcelona maçtan 93-82'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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