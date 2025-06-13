Serra Soysal, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Serra Soysal, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu
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Muğla Marmarisli down sendromlu sporcu Serra Soysal, İstanbul'da düzenlenen DSIGO Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Serra'nın bu başarısı, özel sporcular için büyük bir ilham kaynağı oldu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen DSIGO Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Muğla Marmarisli down sendromlu sporcu Serra Soysal, Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye, Estonya, Bulgaristan, İtalya ve Rusya'dan sporcuların katılımıyla 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Marmarisli özel sporcu, azmi, disiplini ve spora olan tutkusu sayesinde önemli derecenin sahibi oldu. Serra Soysal'ın elde ettiği başarı, yalnızca kişisel bir zafer değil, aynı zamanda özel sporcular için büyük bir ilham kaynağı oldu. Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Serra, ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha gururla dalgalandırdı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, anlamlı başarı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Down sendromlu özel sporcumuz Serra Soysal'ın İstanbul'da düzenlenen DSIGO Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olması bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzu, antrenörümüz Elif Berberi, Milli Takım antrenörlerimizi, ailesini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz. Serra'nın bu başarısı, ilimizde ve ülkemizde özel sporcuların spora katılımı adına önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Serra Soysal'ın bu tarihi başarısı, hem Muğla için hem de Türkiye genelinde özel sporcular adına bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Kendisine sporda ve hayatın her alanında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Serra! Seninle gurur duyuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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