Serkan Yıldırım Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 400 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, 47.47 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Serkan böylece 100 metreden sonra 400 metrede de dünya şampiyonluğuna ulaştı.