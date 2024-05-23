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Serkan Yıldırım Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Serkan Yıldırım, Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı. Serkan, 47.47 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak şampiyon oldu ve 100 metreden sonra 400 metrede de dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 400 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, 47.47 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Serkan böylece 100 metreden sonra 400 metrede de dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA / Spor

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