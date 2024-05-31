Serkan Yıldırım, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı

Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak 2 altın madalya kazanan Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da aynı madalyalarla bu sevinci yaşamak istediğini söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak 2 altın madalya kazanan Serkan Yıldırım, Paris 2024 çalışmalarını Ankara'da düzenlenen basın toplantısında anlattı.

Başkan Yıldırım, paralimpik atlet Serkan Yıldırım'ın Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nda Türk spor tarihinin en büyük başarısını kazandığını belirterek, "Serkan Yıldırım, 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak ülkemize 2 altın madalya kazandırmıştır. İstiklal Marşı'mızı Kobe kentinde bütün dünyaya dinletmiştir. Bizlere bu onuru yaşattığı için sizlerin huzurunda sporcumuzu tekrardan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Federasyon olarak devletin verdiği desteklere karşılık çok çalıştıklarını ifade eden başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizlere sadece sahada çalışmak düşüyor, bize yol açan Gençlik ve Spor Bakanlığımızdır. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın bizlere çok desteği var. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya hep bizim yanımızda oldu, kendisine söz vermiştik, özellikle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 2 madalya sözümüz vardı. Bu süreçte de bizi takip ettiler ve desteklediler. Biz de Dünya Şampiyonası'ndan 2 altın madalyayla dönerek bu onuru yaşamış olduk. Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır da geldiği günden beri bize destek oluyor. Biz de bu desteklerle sporcularımıza daha fazla imkan sunuyoruz."

Serkan Yıldırım: "Dünya rekorları benim adıma değil, ülkemizin adına"

Milli sporcu Serkan Yıldırım, Dünya Şampiyonası'nda 100 ve 400 metrede rekorlar kırarak 2 altın madalya kazandıktan sonra burada bu sevinci paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Tabii ki kazandığım madalyalar ve dünya rekorları benim adıma değil, ülkemizin adına, milletimizin adına yazıldı. İnşallah sizlerin ve milletimizin duasıyla böyle bir sevinci Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da yaşarım." dedi.

Atletizme normal sporcu olarak başladığını, daha sonra gözlerindeki engelin ilerlemesi nedeniyle paralimpik spora başladığını aktaran Serkan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çok zor günler geçirdim. Federasyon başkanımız her türlü desteği sağladı. İtalya'da doktor kontrolünden sonra yer aldığım yarışlarda Japonya'daki Dünya Şampiyonası'na kota alabilmek için 2 altın madalya kazandım. Dünya Şampiyonası'nda aslında 400 metre koşucusuydum, 400 metre antrenmanları yapıyordum ama 100 metre için de şansım vardı. İlk yarışım da 100 metre koşusu oldu ve çok stres yaşadık. Tabii ki benden altın madalya beklenmiyordu, biz buraya kadar gelmiştik, seçmelerde birinci sporcu olmuştum. Kendi adıma koşmayacaktım, milletimiz adına koşacaktım. Kobe'de yarış başladı en iyi şekilde finişten geçtiğimiz zaman anlamadım, başkanım 'Birinci oldun ve dünya rekoru kırdın.' dediğinde büyük bir sevinç yaşadık."

Serkan Yıldırım, "İnşallah sizlerin ve milletimizin duasıyla, devletimizin destekleriyle aynı bugünkü gibi Paris Paralimpik Oyunları'ndan sonra da büyük sevinç yaşayalım." diyerek açıklamasını tamamladı.