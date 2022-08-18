Serkan Özdemir, Avrupa Ralli Kupası'nda yarışacak Spor Haberleri Milli sporcu Serkan Özdemir, Hırvatistan'da başlayacak Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek. Milli sporcu Serkan Özdemir, Hırvatistan'da başlayacak Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ralli Kupası'nın (Tout Terrain Rally Cup) ikinci ayağı, 21-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa'nın en büyük sıradağlarından Dinar Alpleri'de gerçekleştirilecek ve 7 gün sürecek Dinaric Rallisi'nde milli sporcu Serkan Özdemir de yarışacak. Maraton etabının Bosna Hersek'te yapılacağı Avrupa Kupası, 27 Ağustos Cumartesi günü tamamlanacak. Serkan Özdemir, Yunanistan'da yapılan ilk ayak yarışını birincilikle tamamlamıştı. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Serkan Özdemir Hırvatistan Spor Haberler

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