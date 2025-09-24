Serkan Özbalta: 'Ciddi Bütçesi Olan Takımlara Karşı Yarışıyoruz'

Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bütçesi olan takımlara karşı yarışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurum spor FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, bazı taraftarların istifa çağrılarının futbolun içinde olan tepkiler olduğunu ve istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, "Oyunun başında bulduğumuz erken bir gol, ondan sonraki dönemde rakip takımın top biraz daha fazla kaldı. Ama iyi ataklar, hızlı hücumlar. Karşı kaleye, birinci bölgeye gittiğimizde biraz daha doğru tercihler yapabilseydik, ki bunlardan bir tanesinde defans arkasına atılan bir topta Benhur'un ikinci golü bulabilme, kaleciye çarptırdığı pozisyon vardı. Fena bir ilk yarı değil. Skor üstünlüğü bizde, üç günde bir maç oynayacağımız dönem için önemliydi. Devre arasında tabii ki bu skorun bize yeterli olup olmadığını bilemeyiz ama biz oyun olarak ritmimizdeyiz. Artırmamız gerektiğini, bugüne kadar yaptıklarımızın üstüne koyarak sahada bulunmamız gerektiğini oyuncularla paylaştık. İkinci yarıda da oyuncular oyunun son bölümüne kadar bunu yerine getirdi. Güzel pozisyonlarımız var, direkten dönen topumuz var. Ceza sahası içine girdiğimizde doğru tercihlerle çok daha güçlü yüklenmelerle ikinci golü bulmamak işten değildi. Son bölüme girdiğimizde artık o golü atamadıktan sonra iyi savunma yapmamız gerekiyordu, savunmayı da yapıyorduk. Rakip takım son 10-12 dakikada toplu oynayacaktı, biz 1-0 öndeydik, ikinci golü arayacaktık, onlar da oynayacaktı çünkü artık maç gidiyordu. O dönemde de iyi savunma yapmamız gerekiyordu ki penaltı pozisyonuna kadar bence iyi yaptık. Ceza sahası içinde vuruş da yoktu, gayet rahat bir müsabakaydı. Ama penaltı öncesinde rakip oyuncunun Mustafa Yumlu'yu çekmesi, hakemin devam ettirmesi, ardından Brandon'un eline çarpması, oyunun içinde bunlar var. Bugün biraz daha fazla eleştirebilirim yöneten dörtlüyü, gerçekten çok ilginçti. Onun dışında, 7 maçta 13 puan. Belki bizden sonra oynayacak takımların alacağı neticelerden sonra biz bu maçı kazansaydık lider de olabilirdik, ikinci de. O anlamda üzgünüz. Çok ciddi bütçesi olan takımlara karşı yarışıyoruz. Bazı gerçekleri insanlar bilmeli, hepimiz bilmeliyiz. Ülkede hem spor anlamında hem de insanların duygu ve düşüncelerinde aşırı olumsuz coşkular görebiliyoruz. Bunlar kimi rant, kimi menfaat, kimi örf ve adetlerimizi kaybetmemizden dolayı geldiğimiz hal. Maalesef karşı taraftaki insanların ailelerini, duygularını düşünmeden, empati yapmadan her şeyi söyleyebilme hakkını kendilerinde bulabiliyorlar. Bu çok üzücü. Ben 8. yılımı bitirdim teknik adamlıkta, 13 sene profesyonel futbol oynadım. Süper Lig, TFF 1. Lig, birçok profesyonel takımda futbol oynadım. 8 yılda namağlup şampiyonluk, güçlü gruplarda şampiyonluk, 2 play-off. Fena bir kariyer değil. Kendimi övmek için söylemiyorum, sadece paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM