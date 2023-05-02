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Serkan Afacan, Menemen FK'ya nefes aldırdı

Serkan Afacan, Menemen FK'ya nefes aldırdı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, Teknik Direktör Serkan Afacan'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak kazandırdığı 5 puanla sarı-lacivertli kulübe adeta nefes aldırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, Teknik Direktör Serkan Afacan'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak kazandırdığı 5 puanla sarı-lacivertli kulübe adeta nefes aldırdı.

Menemen FK'da Teknik Direktör Özden Töraydın'ın yerine takımın başına gelen Serkan Afacan, alt sıralarda bulunan ve düşme hattının çevresinde dolaşan Menemen FK'ya kazandırdığı puanlarla adeta nefes aldırdı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, ilk maçında Bursaspor deplasmanında 1 puan çıkartmayı başarırken, bir sonraki hafta Afyonspor'u mağlup edip ilk galibiyet sevincini tattı. Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Batman Petrol deplasmanından da 1 puan çıkarttı.

Bu sonuçlarla Menemen FK, puanını 44'e çıkartıp 13. sıraya yerleşerek, düşme hattından biraz da olsa uzaklaştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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