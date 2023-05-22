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Serkan Afacan, Menemen FK'da kayıp yaşamadı

Serkan Afacan, Menemen FK'da kayıp yaşamadı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Menemen FK, Teknik Direktör Serkan Afacan'ın takımın başına geçmesiyle birlikte 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puanla takımın ligde kalmasında büyük rol oynadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Menemen FK, Teknik Direktör Serkan Afacan'ın takımın başına geçmesiyle birlikte 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puanla takımın ligde kalmasında büyük rol oynadı.

Menemen FK'da Teknik Direktör Özden Töraydın'ın yerine göreve gelen Serkan Afacan, alt sıralarda bulunan ve düşme hattının çevresinde dolaşan Menemen FK'ya kazandırdığı puanlarla nefes aldırırken, camiayı da mutlu etti. 50 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 6 maçta Afyonspor, Sivas Belediyespor ve Amed Sportif'i mağlup ederken; Bursaspor, Batman Petrol ve Çorum FK ile de berabere kalarak, 12 puan kazandırdı.

Menemen FK, bu sezon 15 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucu topladığı 51 puanla ligi 9. sırada noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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