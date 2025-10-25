Serikspor Teknik Direktörü İstifa Sinyali Verdi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Pendikspor'a 4-0 yenilen Serikspor'da Teknik Direktör Sergey Yuran, oyuncuların ve teknik ekibin para alamadığını belirterek büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Serikspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 4-0'lık skorla yenildi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Serikspor Teknik Direktörü Sergey Yuran, istifa sinyali verdi. Oyuncuların ve teknik ekibin para alamadığının altını çizen Yuran, "Maçı değerlendirmem zor olabilir. Haberlerde de paylaşıldığı gibi oyuncular da teknik ekip de para almıyor. Takım antrenman yapmadı. Sonuç da belliydi. Sadece maça geldik. Büyük ihtimalle takımdan ayrılacağım. Çünkü bir gelecek göremiyorum. Şu an kulüpte büyük problemler var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL