Serikspor, teknik direktör Sinan Paşalı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, son 5 maçını kaybettikten sonra teknik direktör Sinan Paşalı ile sözleşmesini feshetti. Kulüp, Paşalı'ya takımda geçirdiği süre için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, teknik direktör Sinan Paşalı ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Zorlu bir süreçte görev alarak Serikspor'un menfaatleri doğrultusunda sorumluluk üstlenen, sahada ve saha dışında elinden gelen gayreti gösteren teknik direktörümüz Sinan Paşalı'ya görev süresi boyunca takımımıza verdiği katkılar ve gösterdiği özveri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ligde son 5 maçını kaybeden yeşil-beyazlı ekip, Paşalı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
