Serikspor, Teknik Direktör Sergey Yuran ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, Rus teknik direktör Sergey Yuran ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirdi. Kulüp, Yuran'a verdiği hizmetler için teşekkür etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Rus teknik direktör Sergey Yuran ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sergey Yuran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sergey Yuran, Antalya ekibinin başında çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor