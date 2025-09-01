Serikspor, Sipay Bodrum FK'ya 4-2 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 4-2 mağlup olan Serikspor'da teknik direktör Sergey Yuran, "Serikspor, genç bir takım. Bizim bütçemiz de belli ve ona göre performans gösterebiliyoruz." dedi.

Yuran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genç bir takım olduklarını belirterek, 2 ayda sıfırdan takım kurmanın kolay olmadığını söyledi.

Karşılaşmada oyuncularının çok mücadele ettiğini belirten Yuran, "Genel olarak Türkiye 1. Ligi, çok iyi. Çünkü çok kaliteli oyuncular oynuyor. Serikspor, genç bir takım. Bizim bütçemiz de belli ve ona göre performans gösterebiliyoruz." diye konuştu.

Yuran, karşılaşmada takımına karşı haksız iki penaltı verildiğini öne sürerek, hayatında ilk kez bir maçta böyle penaltılar verildiğini gördüğünü dile getirdi.

Teknik direktör Yuran, basın mensuplarının sorusu üzerine, stoper, orta saha, forvet ve kaleci transferi yapmayı düşündüklerini kaydetti.

Sipay Bordum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, ligde ilk iki hafta aldıkları beraberliklerin ardından son iki haftadır güzel galibiyetler elde ettiklerini söyledi.

Serikspor karşılaşmasının zor olacağını bildiklerini belirten Yılmaz, "Özellikle ikili mücadelelerde, hava toplarında belki de bu ligin en güçlü takımlarından biri. Çok iyi hazırlandık. Maça iyi de başladık. Golleri bulduk. İkinci yarı üç farkı bulduk ama biraz futbolcu arkadaşlar gevşedi. Yeniden toparlandık. 4-2'lik çok güzel bir skorla, güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti Bodrum FK taraftarlarına armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, milli maç arasına böyle bir galibiyetle girmenin kendileri için çok iyi olduğunu, bundan sonraki periyoda çok iyi hazırlanacaklarını belirtti.

1. Lig'de çok fazla favori takım olduğunu aktaran Yılmaz, "Şu anda kötü başlayıp altlarda olan takımlar da var. Ama bence ligin şekli, ikinci milli maç arasından sonra, yani dokuz maç oynandıktan sonra daha belirgin olacak. Hedefimiz tabii ki üst sıralarda olmak, bütün maçları kazanmak. Geçen sene kısa bir süre de olsa Bodrum FK, Bodrum şehri ve Bodrum halkı Süper Lig'in tadını aldı. Onlara tekrar o zevki, o keyfi yaşatmak istiyoruz. İnşallah bunun devamı gelir." diye konuştu.