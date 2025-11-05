Serikspor, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Futbolcular, dinamik ısınma ve kondisyon çalışmalarının ardından pas ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.
Serik Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde dinamik ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.
Futbolcular, daha sonra pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antalya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor