Serikspor, Okoro ve Adeola'yı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Joseph Okoro ve Raymond Adeola ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Okoro, stoper ve ön libero pozisyonunda, Adeola ise forvet ve sol kanatta görev yapacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Nijeryalı oyuncular Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stoper, ön libero mevkisinde forma giyen Joseph Okoro ile forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Raymond Adeola ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. " ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor