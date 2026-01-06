Serikspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig takımı Serikspor, İstanbulspor ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Sinan Paşalı yönetiminde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 12. sırada yer alan Serikspor, maçını Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynayacak.
Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Antalya ekibi, tesislerinde teknik direktör Sinan Paşalı yönetiminde günü teknik ve taktik ağırlıklı çift antrenmanla tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Ligde 26 puanla 12'nci sırada yer alan Antalya temsilcisi, sahasındaki tadilat nedeniyle İstanbulspor ile 10 Ocak Cumartesi günü Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor