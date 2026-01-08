Haberler

Serikspor, Kuzey Makedonyalı oyuncu Spasov'u kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Serikspor, Kuzey Makedonyalı genç yetenek Gjoko Spasov ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Kuzey Makedonyalı 19 yaşındaki oyuncu Gjoko Spasov'u kiralık olarak transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Gjoko Spasov ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

