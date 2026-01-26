Serikspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sinan Paşalı yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Esenler Erokspor müsabakasının ardından bir gün izin kullanan Antalya ekibinin, teknik direktör Sinan Paşalı yönetiminde tesislerindeki antrenmanında taktik çalışma yapıldı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarınki idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor