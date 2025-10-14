Serikspor Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına Belek Turizm Merkezi'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Sergey Yuran yönetiminde geçti.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-beyaz ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında teknik direktör Sergey Yuran yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, pas, şut, ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Serikspor, 19 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor