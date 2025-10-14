Haberler

Serikspor Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına Belek Turizm Merkezi'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Sergey Yuran yönetiminde geçti.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyaz ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında teknik direktör Sergey Yuran yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas, şut, ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Serikspor, 19 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.