Serikspor, Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Sergey Yuran yönetiminde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve hücum çalışmaları gerçekleştirildi.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyaz ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında teknik direktör Sergey Yuran yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas, dar alan, hücum, savunma ve gol vuruşu çalışmasıyla tamamlandı.

Serikspor, 19 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
