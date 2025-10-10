Haberler

Serikspor, Amed Sportif Maçı Hazırlıklarına Başladı

Serikspor, Amed Sportif Maçı Hazırlıklarına Başladı
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç için Belek'te antrenmanlara başladı.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada 4 gün izin kullanan yeşil-beyaz ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında toplandı.

Antalya temsilcisi, teknik direktör Sergey Yuran yönetimindeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alan, hücum, savunma ve kenar orta gol vuruşu çalışması yaptı.

Serikspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
