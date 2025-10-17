Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maç için hazırlıklarına Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor. Takım, teknik direktör Sergey Yuran yönetiminde antrenman yaptı.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 20 Ekim Pazartesi günü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyaz ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında teknik direktör Sergey Yuran yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas, şut ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Serikspor, sahasındaki tadilat dolayısıyla Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor