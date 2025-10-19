Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler'i Konuk Ediyor
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Maç, tadilat nedeniyle Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Serikspor'un sahasındaki tadilat dolayısıyla Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Lig'de 3 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda 13 puan toplayan Antalya temsilcisi, rakibinin üç puan gerisinde yer alıyor.
Son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisini Amed Sportif Faaliyet karşısında sürdürmek istiyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor