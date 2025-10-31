Haberler

Serikspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Sivas'ta tamamladı. Takım, yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde taktik çalıştı ve maç için Sivas'a hareket etti.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u yarın Sivas'ta konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, Serikspor Tesisleri'ndeki antrenmanda yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde taktik çalıştı.

Antalya ekibi, idmanın ardından Sivas'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Serikspor'da ameliyat olan Mesut Can Tunalı ile kaleci İbrahim Demir, dışında eksik bulunmuyor.

Antalya temsilcisinin sahasındaki tadilat nedeniyle Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Serikspor-Adana Demirspor karşılaşmasını, hakem Oğuzhan Gökçen yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
