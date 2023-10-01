Haberler ›› Spor ›› Serik Yağlı Güreşleri Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

Serik Yağlı Güreşleri Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenecek olan yağlı güreşler, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Belediye Başkanı Enver Aputkan, 1200 sporcunun mücadele edeceği güreşleri, Güreş Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda ertelediklerini açıkladı. Yeni tarih, federasyon tarafından belirlenecek.