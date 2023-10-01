Serik Yağlı Güreşleri Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenecek olan yağlı güreşler, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Belediye Başkanı Enver Aputkan, 1200 sporcunun mücadele edeceği güreşleri, Güreş Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda ertelediklerini açıkladı. Yeni tarih, federasyon tarafından belirlenecek.
Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ikinci düzenlenecek yağlı güreşlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Belediye Başkanı Enver Aputkan, yaptığı açıklamada, 1200 sporcunun mücadele edeceği "Serik Yağlı Güreşleri"ni hava muhalefeti nedeniyle Güreş Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde ertelediklerini ifade etti.
Aputkan, yarın federasyonun belirleyeceği yeni tarihin duyurulacağını belirtti.
Kaynak: AA / Spor