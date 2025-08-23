Serik Spor Teknik Direktörü Yuran, Mağlubiyet Sonrası Taraftarlardan Özür Diledi

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, Esenler Erokspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada taraftarlardan özür dileyerek, zamanla daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Serik Spor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, "Bazen böyle günler oluyor. Bunda çok kötü bir şey görmüyorum. Maçın hemen başında kırmızı kart gördük. Ben daha pozisyonu izlemedim. Gerçekten kırmızı kartlık bir faul müydü? Ona bakmam lazım. Genel anlamda kolay bir maç değildi. Karşımızda hedeflerinin ne olduğu belli olan güçlü bir takım vardı. Bu maçı oyuncularımızla birlikte analiz edeceğiz. Çünkü oyun disiplinimizi hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Bu konuda bugün biraz zayıf kaldık. 10 kişi kalmış olabiliriz ama 5 gol de kaçıramayız. Önümüzde sonraki maçımız var. O maça hazırlanacağız. Söz veriyorum, devre arasından sonra bu takımla daha iyi duruma geleceğiz. Sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyorum. Birlik içerisinde olmamız lazım. Her şey iyi olacak" diye konuştu. - İSTANBUL