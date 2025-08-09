Serik Spor Teknik Direktörü Yuran, İstanbulspor Maçını Değerlendirdi

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, güçlü bir rakibe karşı oyuncularının sahada iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyle karşılaştık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olan ligin yeni ekibi Serik Spor, 0-0 biten maçın ardından deplasmandan 1 puanla döndü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, "Bu maça hazırlanıyorduk, rakibimizi sürekli izliyorduk. Fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık. Nasıl oynayacaklarını da biliyorduk. Öncelikle takımıma teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar. Söylediklerimin hepsini yerine getirdiler. Takımı teslim aldığımda farkındaydım ve çok az süre vardı. Ekibi sadece 1 ayda toparladık. Kimlerin kalacağını ve gideceğine karar vermemiz gerekiyordu. Kadromuz tam anlamıyla kuruldu diyemem. Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ligin en iyi ekiplerinden bir tanesiyle oynadıklarını vurgulayan Yuran, "İstanbulspor, çok iyi bir takım. Bugün, ligin en iyilerinden bir tanesiyle karşılaştığımızın farkındayız" diye ekledi. - İSTANBUL