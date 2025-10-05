Serik Spor Teknik Direktörü Yuran'dan Sivasspor Maçı Değerlendirmesi

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, Sivasspor maçının ardından, "Güzel iyi bir oyun oldu, iki takım da maçı kazanmak için oynadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Serik Spor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, açıklamalarda bulundu.

Yuran, "Güzel iyi bir oyun oldu, iki takım da maçı kazanmak için oynadı. Düşünüyorum ki iyi bir sonuç ve karşılıklı olarak iyi bir oyun oldu. Ben ve oyuncularım bundan memnunuz. Kendi futbolumuzu oynadık. Bazı anlar oldu oyunda, en önemlisi buradan alacağımız puandı. Şimdi milli araya giriyoruz. Oyuncularımız yenilenecek ve dinlenecek. Bazı önemli oyuncularımız yok ama sahada elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - SİVAS