Serik Spor, Iğdır FK'yi 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmada Serik Spor Futbol A.Ş, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçta goller; Bruno, Batuhan İşçiler ve Amaral tarafından atıldı.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Salih Burak Demirel, Rüştü Muhammed Orcan
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Rotariu), Bruno (Dk. 79 Koita), Valentin Eysseric (Dk. 73 Ali Kaan Güneren), Ryan Mendes (Dk. 39 Moryke Fofana), Eyüp Akcan (Dk. 73 Doğan Erdoğan), Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Güray Vural, Burak Bekaroğlu
Serik Spor Futbol A.Ş: İbrahim Demir, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 64 Amaral), Aleksandr Martynov, Tikhii Dmitrii (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), İlya Berkovskii, Marcos da Silva, Kerem Şen (Dk.64 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan (Dk.77 Selim Dilli), Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Mesut Can Tunalı (Dk. 89 Gökhan Akkan)
Goller: Dk. 63 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 71 Batuhan İşçiler, Dk. 80 Amaral (Serik Spor Futbol A.Ş)
Sarı kartlar: Dk. 12 Tikhii Dmitrii, Dk. 53 Batuhan İşçiler, Dk. 57 Kerem Şen, Dk. (Serik Spor Futbol A.Ş)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Serik Spor Futbol A.Ş, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yendi.