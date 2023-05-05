Serik gençlik merkezi güreş takımı sezonu açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde Gençlik Merkezinin altyapı Güreş Takımı 40 pehlivanıyla Yağlı Güreş sezonu hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanını Çandır Mahallesi'nde Serik Belediyesi Spor tesislerinde yaptı. Gençlik Merkezi müdürü İsa Seyyar, kendisinin de antrenör olarak görev yaptığı 2010 yılından bu tarafa altyapıdan yetişen sporcuların ilçeyi temsil ettiğini söyledi.Seyyar," Pehlivanlarımızın yüzde doksanı altyapıdan yetişerek, en az beş yıl bizimle antrenmanlarımıza katılan ve emek verdiğimiz çocuklar. Takımımızın başına milli sporcu Mehmet Kaya hocamızı antrenör olarak getirdik. Mehmet hocamız ve Ahmet Ercan hocamızla da haftada bir

40 güreşçimizle hem minder hem de yağlı güreş antrenmanlarına başladık. İlk olarak geçen hafta Muratpaşa Güreşleriyle pehlivanlarımızın çoğunluğu Er Meydanlarına ayak bastı. Önümüzdeki hafta bu çocuklarımızı, Kumluca güreşlerine götüreceğiz. Bu yıl en az 15 yağlı pehlivan güreşlerine katılmalarını sağlayacağız inşallah. Henüz bir yıldır güreşe başlamış bu çocuklarımızdan beklentimiz iki yıl sonra er meydanlarında fırtına gibi esmeleri ve Serikli güreşseverlerin heyecanla takip edecekleri pehlivanlar olmalarını hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA