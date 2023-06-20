Serik Belediyesporlu Pehlivanlar Kırkpınar'a Hazırlanıyor
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Serik Belediyesporlu pehlivanlar, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren çeşitli kategorilerdeki 55 pehlivan, başantrenör Hüseyin Demir nezaretinde Çandır Mahallesi'ndeki spor kompleksinde antrenman yapıyor.
Serik Belediyesporlu pehlivanlar, bu yıl 662'incisi yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor.
Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren çeşitli kategorilerdeki 55 pehlivan, başantrenör Hüseyin Demir nezaretinde Çandır Mahallesi'ndeki spor kompleksinde antrenman yapıyor.
Demir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, 7-9 Temmuz'da Edirne'de yapılacağını hatırlatarak, en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan da güreşçileri ziyaret ederek, başarılar diledi.