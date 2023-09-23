Serik Belediyespor Takım Otobüsü Kaza Yaptı

TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Serik Belediyespor takım otobüsü maç öncesi kaza yaptı. Serik Belediyesporlu futbolcuların ve teknik heyetinin yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Serik Belediyespor takım otobüsü maç öncesi kaza yaptı. Serik Belediyesporlu futbolcuların ve teknik heyetinin yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

TFF 2. Lig beyaz grupta bugün oynanacak olan Serik Belediyespor – Karacabey Belediyespor karşılaşması için polis eskortu eşliğinde stadyuma hareket eden yeşil beyazlı takımı taşıyan otobüs D 400 karayolu, Gedik Kavşağında, Ahmet Nizam (20) idaresindeki 07 YN 349 otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Nizam, olay yeryapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan Serik Belediyesporlu futbolcular ve teknik ekip, başka bir araçla İsmail Oğan stadyumuna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA