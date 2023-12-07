Serik Belediyespor, Engin Korukır ile yollarını ayırdı
TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı. Sezon başında Şenol Demir ile anlaşan kulüp, kötü gidişatın ardından Korukır ile sözleşme imzalamıştı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da teknik direktör Korukır dönemi sona erdi.
Sezon başında teknik direktör Şenol Demir ile anlaşan Serik Belediyespor, kötü gidişatın ardından Ankara Demirspor maçından sonra Engin Korukır ile sözleşme imzalamıştı.