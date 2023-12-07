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Serik Belediyespor, Engin Korukır ile yollarını ayırdı

7 Aralık 2023 11:59 Son Güncelleme: 12:00 Abone Ol

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı. Sezon başında Şenol Demir ile anlaşan kulüp, kötü gidişatın ardından Korukır ile sözleşme imzalamıştı.