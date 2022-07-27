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Serik Belediyespor'da teknik direktör ve sportif direktör istifa etti

Serik Belediyespor'da teknik direktör ve sportif direktör istifa etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da, teknik direktör ve sportif direktör görevlerinden istifa etti.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da, teknik direktör ve sportif direktör görevlerinden istifa etti.

Antalya ekibinde, bu sezon başında anlaşılan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile sportif direktör Çağrı Arslan ile yollar ayırdı. Dumlupınar ve Arslan, Serik Belediyespor'daki görevlerinden istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dumlupınar sosyal medya hesabından, "Sezon başı sportif direktör Çağrı Arslan ile beraber proje takımı adı altında göreve geldiğimiz Serik Belediyespor teknik direktörlüğü görevinden bugün itibarı ile istifa ettiğimi bütün kamuoyuna bildirmek isterim. Bundan sonraki süreçte Serik Belediyespor'a başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

Arslan da açıklamasında, "Büyük umutlarla geldiğim Serik Belediyespor'dan yönetimle yaşadığımız fikir ayrılıklarından dolayı yollarımızı ayırma kararı aldık. Bundan sonraki süreçte Serik Belediyespor'a başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

AA / Servet Tümer - Spor

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