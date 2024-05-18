Serik Belediyespor'da Seçimli Olağan Genel Kurul Tarihi Belli Oldu
TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da seçimli olağan genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi. Kulüp tüzüğünün 10. maddesi gereğince toplanacak olan genel kurul, Serik Belediyesi Toplantı salonunda yapılacak.
TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da seçimli olağan genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.,
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, kulüp tüzüğünün 10. maddesi gereğince seçimli olağan genel kurulu toplama kararı alındığı belirtildi.
Genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü saat 11.00 da Serik Belediyesi Toplantı salonunda yapılacağı aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın ikinci oturumun yapılacağı kaydedildi.