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Serik Belediyespor'da Seçimli Olağan Genel Kurul Tarihi Belli Oldu

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TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da seçimli olağan genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi. Kulüp tüzüğünün 10. maddesi gereğince toplanacak olan genel kurul, Serik Belediyesi Toplantı salonunda yapılacak.

TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da seçimli olağan genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.,

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, kulüp tüzüğünün 10. maddesi gereğince seçimli olağan genel kurulu toplama kararı alındığı belirtildi.

Genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü saat 11.00 da Serik Belediyesi Toplantı salonunda yapılacağı aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın ikinci oturumun yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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